Denuncian actos anticipados de campaña

Militantes de Morena en el municipio de Villa Las Rosas, denunciaron públicamente a Carlos Molina, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, por permitir u omitir actos anticipados de campaña y violaciones a los estatutos internos, luego de asistir a una asamblea que, según los quejosos, fue un acto simulado para impulsar la candidatura de Jordán Orantes Rovira, primo hermano del actual presidente municipal.

Los denunciantes, que se autonombran morenistas de cepa, manifestaron su inconformidad, por lo que consideran una imposición desde el poder municipal, utilizando las siglas de Morena para beneficiar a una estructura política vinculada históricamente al PRI.

Panorama

El actual presidente municipal, Antonio de Jesús Orantes Noriega, quien hace cuatro años contendió por la alianza PRI-PAN-PRD y resultó electo en medio de un fuerte cuestionamiento ciudadano, se afilió a Morena hace aproximadamente un año.

“Hoy gobierna con las siglas de Morena, pero su ayuntamiento está integrado por priistas reconocidos, panistas y gente de otros partidos; casi nadie de izquierda, casi nadie de Morena”, señaló uno de los militantes que pidió reservar su identidad por temor a represalias.

De cara al próximo proceso electoral, el grupo denunciante afirma que el presidente municipal impulsa como sucesor a su primo hermano, Jordán “Jordy” Orantes Rovira, quien ya realiza actos de proselitismo disfrazados de asambleas.

El hecho más reciente ocurrió este domingo, cuando se convocó a un evento de Morena a la 1 de la tarde, pero desde las 9 de la mañana se concentró a más de 500 mototaxistas afiliados a una Asociación Civil controlada por el edil. “En esa supuesta asamblea no había morenistas. Eran mototaxistas de otros partidos o sin partido, utilizados para simular respaldo”, acusaron los quejosos.

En dicho evento, el dirigente estatal Carlos Molina estuvo presente, lo que ha generado molestia entre la militancia. “No sabemos si fue sorprendido o actuó con conocimiento de causa, pero lo cierto es que su asistencia le da legitimidad a un acto que viola nuestros estatutos”, expresaron.

Irregularidades

Los denunciantes señalaron que impulsar a un familiar directo del presidente municipal como candidato, viola los estatutos de Morena, así como el decreto emitido por la presidenta de la República y la propia dirigencia nacional. Además, advirtieron que estas acciones podrían contravenir el Código Electoral local.

Señalaron además que Jordy es el actual encargado de entregar las obras en el municipio de Las Rosas, por lo que pidieron a las autoridades no permitir este tipo de acciones que buscan perpetuar un cacicazgo en este municipio.