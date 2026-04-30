Denuncian amenazas de despojo en escuela

Maestros, padres de familia y estudiantes de la escuela primaria Narciso Mendoza, exigieron la intervención de las autoridades ante las amenazas de desalojo por parte de una persona que se dice propietario de los terrenos donde se ubica la institución, en la colonia Nueva 18 de Octubre, en Tapachula.

Esa escuela funciona desde hace 41 años y sus instalaciones fueron construidas en un terreno donado durante el gobierno estatal de Absalón Castellanos Domínguez.

Sin embargo, una persona identificada como Magdalena “N”, presuntamente hija del donador del terreno, inició un proceso legal reclamando el predio y ya han sufrido amenazas de desalojo.

Este miércoles, maestros, padres de familia y estudiantes realizaron una manifestación en la que con mantas, pidieron respeto a la escuela y la intervención de las autoridades.

El presidente del Comité de Padres de Familia, Aaron Hernán Ventura Medina, afirmó que cuentan con documentación que respalda la propiedad del terreno.

Hace ya varios años existió una demanda similar, que fue resuelta a favor de la escuela, pero el nuevo juicio se inició hace tres meses.

Por ello, existe preocupación de que puedan ser desalojados, ya que hasta el momento las autoridades de la Secretaría de Educación no han intervenido para defender a la institución.