Denuncian aumento del robo de ganado

Ganaderos de la región denunciaron ante las autoridades que en los últimos días el robo de ganado se ha incrementado y con ello la preocupación ha aumentado.

La denuncia

Así lo informó un grupo de criadores de ganado de los ejidos El Vergel e Ignacio Ramírez, en voz de de Alejandra Ortiz Prado y Leonel González Gutiérrez, quienes expresaron que los dueños de lo ajeno les llevaron dos vacas a cada uno de ellos con valor de veinte mil pesos cada una.

Relataron que este robo se registró la madrugada de este sábado, porque al llegar a sus actividades de la ordeña se percataron que sus animales ya no estaban y empezaron la búsqueda pero resultó no exitosa.

Al menos otros 40 ganadores de ejidos como Durango, Ocotal, El Vergel, Bolsa del Arado, El Terrero, Santiago Buenavista, Piedritas y Unión y Progreso han sido afectados en las últimas semanas.

Los ladrones de ganado parecen llevarse a las reses en unidades de transporte pues no dejan ningún rastro.