Denuncian deterioro en infraestructura

En el centro de Tuxtla Gutiérrez, ciudadanas, ciudadanos y comerciantes denunciaron el avanzado deterioro de una acera, donde una cavidad obliga a las personas a caminar sobre la calle, aumentando el riesgo de accidentes.

De acuerdo con vecinos, la ruptura de la acera ubicada sobre la 6.ª Sur, entre 3.ª y 4.ª Poniente, ha provocado que peatones, personas adultas mayores, niñas y niños, así como personas con discapacidad, tengan que descender al carril vehicular para continuar su camino, exponiéndose al tráfico y a posibles accidentes.

“Ya hemos visto a varias personas tropezarse. En la noche es todavía más peligroso porque no siempre se alcanza a ver el hueco, aunque está muy grande”, comentó María del Carmen López, comerciante de la zona.

Afectaciones

Comerciantes establecidos en la zona aseguraron que la afectación no solo compromete la seguridad de los peatones, sino que también perjudica la actividad económica.

Algunos clientes evitan pasar por el sitio debido al mal estado de la banqueta y al temor de sufrir una caída.

“Hay personas que prefieren cruzarse a la otra acera o ya no detenerse en los negocios”, explicó José Antonio Hernández, comerciante de una taquería ubicada frente a la zona afectada.

Destacó que durante la temporada de lluvias, el agua acelera el desgaste de la infraestructura y dificulta detectar baches y hundimientos.

Además de causar mayor peligro para quienes transitan por el área, debido a la falta de visibilidad por la acumulación de corriente.

No hay seguimiento

Asimismo, señalaron que han reportado el desperfecto a las autoridades municipales, pero hasta ahora no se han realizado trabajos de reparación.

Por ello, hicieron un llamado al ayuntamiento para atender el problema a la brevedad y evitar que la zona continúe representando un riesgo para la población.