Denuncian docentes hostigamiento laboral en la Unich

En conferencia de prensa, representantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Intercultural de Chiapas (Sutunich), informaron que, pese a que recibieron con apertura y alegría la rectoría de Javier López Sánchez, desde su llegada ha existido discriminación y hostilidad hacia los trabajadores, traduciéndose en despidos injustificados.

Aunado a esto, Miriam Escobar Solar, secretaria general del Sutunich, indicó la violación sistémica de los derechos consagrados en su contrato colectivo.

Irregularidades

Señaló que se han retenido de forma arbitraria salarios, estímulos, licencias y diversas prestaciones elementales.

Esto, dijo, escudándose bajo el argumento unilateral de una supuesta falta de presupuesto. Escobar detalló que esta razón es improbable, pues en las últimas cuatros administraciones universitarias se demostró viabilidad financiera, generando condiciones óptimas.

Agregó que las condiciones de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich), son precarias y alarmantes. “Si se visita las oficinas, dijo, o las instalaciones después de las seis y media de la tarde, podrán ver que no existe luz en las aulas, contamos con una o dos lámparas, de seis a ocho que deberían estar funcionando” dijo.

Ante esta situación, los catedráticos se tienen que auxiliar de las luces de sus propios celulares. Aseguró que estas condiciones reducen el rendimiento escolar y la seguridad estudiantil.

Sin respeto al contrato colectivo

Por su parte, Edgar Federico Pérez Martínez, secretario de organización y propaganda de la Sutunich, detalló que el rector Javier López ha pretendido desconocer su personalidad jurídica como sindicato, argumentando que la titularidad del contrato colectivo se encuentra actualmente en litigio laboral ante los juzgados.

Sin embargo, Pérez Martínez dijo que en tanto se dicte una resolución definitiva ante la demanda que han interpuesto, el rector esta legal e institucionalmente obligado a coordinarse y tomar decisiones equitativas con ambas representaciones sindicales.

También expresó su preocupación ante las complacencias que tienen las autoridades con el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Intercultural de Chiapas (Stunich), liderado por Antonio Camacho Moscoso, a quien señalaron de operar de manera irregular al carecer de cuentas bancarias institucionales y evadir responsabilidades fiscales ante el centro laboral de conciliación.