Denuncian estallidos y corto circuito en kinder

Padres de familia de niños inscritos en el Preescolar Nicolás Bravo Rueda, en Tuxtla Gutiérrez, realizaron una manifestación exigiendo mejores condiciones en la escuela, donde recientemente ocurrieron estallidos por corto eléctrico.

Miembros de la Asociación de Padres de Familia bloquearon vialidades de la colonia Bienestar Social, donde dijeron que existe inconformidad por el manejo de recursos y la poca atención al mantenimiento, particularmente al sistema eléctrico que en la semana provocó dos explosiones por corto circuito.

Así lo explicó Alejandra Farías, madre de un escolar con la condición de Autismo en grado dos, quien detalló que ese centro escolar atiende a niños regulares como algunos neurodivergentes.

Riesgos

Dijo que las condiciones del centro escolar ponen en riesgo a los niños como a los docentes, además los recursos del programa La Escuela es Nuestra (LEEN), no están ejecutándose, por lo que pidieron a las autoridades educativas su intervención para regularizar ambos temas.

Finalmente, dijeron que las actuales condiciones de seguridad de ese centro escolar ponen en riesgo a los estudiantes, por lo que llamaron a las autoridades educativas a atender este llamado a tiempo.