Denuncian falta de obras en Bella Vista

Pobladores de localidades del municipio de Bella Vista, en la región Sierra, denunciaron que el municipio se encuentra en abandono total ante la falta de compromiso del edil Lauro Pérez González, pues afirmaron que desde el año pasado hay obras inconclusas, falta de gestión y apoyo por parte del Ayuntamiento Municipal, por lo que solicitaron la intervención urgente de las autoridades del Estado para atender sus demandas

En un año, este municipio ha tenido a tres alcaldes tras la detención y destitución del alcalde Rosember López Roblero en enero del 2025. En su lugar quedó Annette Aylin Velázquez Zunún, como sustituta y quien fue destituida en julio de ese mismo año por el Congreso.

Finalmente fue nombrado Lauro Pérez González, como alcalde sustituto de este municipio y quien gobierna desde mediados del año pasado hasta la fecha, pero de acuerdo a las denuncias de los pobladores, éste carece de compromisos y de conocimientos para desempeñar el cargo.

Denuncias

Por lo que se denuncian diversas obras inconclusas que se iniciaron desde las dos gestiones anteriores, las cuales se encuentran a medio trabajo, sin transparencia y con irregularidades en el manejo del recurso que se proyectó en estas, muchas de ellas que fueron ejecutadas por operadores de la Secretaría General de Gobierno, a través de sus propias constructoras.

Asimismo, los habitantes señalan que el alcalde ha tomado una actitud prepotente y nefasta, pues cada que acuden a entregar solicitudes de demandas de apoyos sociales, agropecuarios y obra pública, no son atendidos, y él mismo indica desde su despacho en la alcaldía que “no hizo compromiso con ninguna comunidad”, afirmaron.

Pobladores se organizan

Ante esta situación, han sido los mismos pobladores que se han organizado para solventar gastos para arreglar caminos rurales: han quebrado piedras con barreras y pico, y con herramientas rudimentarias han aserrado troncos de árboles para construir pequeños puentes para el paso de vehículos ante la falta de empatía del edil.

Por ello, solicitan de manera atenta al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, para que llame la atención e instruya al edil Lauro Pérez González, para que sea más sensible en la atención de las demandas del pueblo; asimismo, que instruya para que se investigue el recurso que se ha ejecutado en las obras inconclusas del municipio.