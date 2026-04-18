Denuncian mal trato en Isstech Tapachula

Derechohabientes del Isstech en Tapachula denunciaron que, además de las carencias en personal, medicamentos y equipo, persisten actitudes negativas por parte de trabajadores, lo que agrava la atención médica y genera un ambiente de tensión en la institución.

Trabajadores del estado y sus familiares señalaron que la desatención, así como conductas déspotas y prepotentes de algunos empleados, se suman al rezago existente, lo que complica el acceso a consultas y servicios hospitalarios.

Indicaron que las quejas no avanzan debido a un presunto contubernio entre la institución y líderes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Sutsisstech), quienes —afirman— protegen a empleados señalados por conductas contrarias al servicio público.

Señalamientos

Entre las inconformidades destaca el señalamiento contra la secretaria de coordinación, a quien usuarios acusan de mantener una actitud agria y prepotente, que deriva en acciones irrespetuosas. A pesar de las denuncias, aseguran que no se han aplicado sanciones y las conductas persisten.

Otro de los problemas señalados se presenta en el área de traslados, donde, según los derechohabientes, se argumenta falta de recursos económicos para negar el servicio, lo que afecta la atención en momentos críticos.

Ambiente tenso

En este contexto, el ambiente dentro del hospital de Tapachula se ha vuelto cada vez más tenso, tanto entre usuarios como entre trabajadores. De acuerdo con denuncias, empleados subrogados que han alzado la voz enfrentan acoso, presiones constantes y actitudes hostiles, tanto de superiores como de personal sindicalizado.

Finalmente, los inconformes señalaron que, ante denuncias sustentadas contra trabajadores sindicalizados, el Sutsisstech interviene de manera inmediata para respaldarlos. Añadieron que existen quejas formales incluso ante instancias de derechos humanos y la fiscalía, lo que podría escalar el conflicto fuera del ámbito institucional, por lo que solicitaron la intervención de la Dirección General para atender los señalamientos.