Denuncian operación de combis “Piratas”

Transportistas de comunidades rurales de la zona media y alta de Tapachula, exigieron a la Secretaria de Movilidad y Transporte (SMyT) del estado, la implementación de operativos para frenar la operación de unidades “piratas”.

Estos realizaron un bloqueo a la altura del Club Campestre en la carretera Nueva Alemania -Ruta del Café-, en donde denunciaron que unidades irregulares siguen prestando el servicio, con la complacencia de las autoridades.

El representante de la Sociedad Cooperativa de Transporte Chicharras, Jaime Pérez Velázquez, señaló que son decenas de unidades las que prestan el servicio en forma irregular, haciendo competencia desleal a las que cuenta con sus respectivas concesiones.

irregularidades

Denunciaron también que las unidades que se encuentran circulando carecen de la documentación que los acredite para cubrir las diversas rutas hacia comunidades rurales de la zona cafetalera.

Por ello, insistió en solicitar que se realicen operativos para el aseguramiento de las mismas, cuyo estado mecánico también se desconoce al no pasar las revisiones correspondientes.

El bloqueo que realizaron tuvo una duración aproximada de media hora y fue retirado luego que las autoridades acudieran para tomar conocimiento del hecho.