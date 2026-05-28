Denuncian “persecución laboral” contra docente

Claudia Moreno Ruiz, esposa del docente Daniel Alberto Santos Bermúdez, denunció este miércoles frente al Palacio de Gobierno que el proceso penal por presunto abuso sexual que mantiene recluido a su esposo, responde a un “expediente armado” con motivaciones laborales y políticas, luego de que él presentara quejas formales contra la directora de la preparatoria Ciudad Maya, en Berriozábal.

Santos Bermúdez, profesor con 18 años de antigüedad, permanece interno en el CERSS “El Amate”, bajo la causa penal 545/2025 desde su detención el 14 de enero de 2026.

La acusación en su contra fue interpuesta por una exalumna por hechos ocurridos en 2023, cuando la joven era menor de edad. Sin embargo, la denuncia formal se presentó hasta diciembre de 2025, cuando ya tenía 21 años y había egresado de la institución.

De acuerdo con el relato de la familia, el conflicto se gestó luego de que Santos Bermúdez impugnara modificaciones a la plantilla laboral y a los horarios de la preparatoria, realizadas por la directora Patricia Gutiérrez Lazo entre el 4 y el 11 de septiembre de 2025.

Claudia Moreno sostiene que, como represalia, la directora Gutiérrez Lazo y la secretaria académica Montserrat Serrano Figueroa habrían actuado como testigos en la denuncia penal que culminó con la aprehensión de su esposo. “Es un expediente armado, no hay pruebas contundentes”, afirmó.

La esposa del docente subrayó que no existe ninguna otra denuncia en contra de Daniel Alberto Santos Bermúdez. “Solamente ella (la ex alumna). No hay ninguna otra alumna que lo haya señalado”, precisó. Además, destacó que la acusación se presentó casi dos años después de los presuntos hechos y cuando la joven ya no era su alumna.