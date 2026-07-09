Denuncian pésima atención y falta de insumos

De nueva cuenta, la falta de atención médica en el Hospital General del Issste Dr. Roberto Nettel Flores de Tapachula fue denunciada por un derechohabiente, quien expuso y documentó las carencias e irregularidades que existen en la institución.

El derechohabiente expuso y documentó que fue internado en la cama 114 del piso 1 del nosocomio con la necesidad de ser valorado por un médico especialista en neurología.

A pesar de la situación en su salud, señala que, tras la revisión del presunto especialista, la institución decidió darle una prealta sin que le prescribieran un tratamiento para el padecimiento ni tampoco medicamentos que permitieran recobrar la salud.

El paciente también aseguró que el especialista le manifestó que los estudios clínicos presentados no serían considerados; sin embargo, tampoco ordenó hacer otros por parte de la institución, se limitó a señalarle que estos estudios fueron realizados en un laboratorio distinto al que habitualmente utiliza, situación que, de acuerdo con el denunciante, influyó en la atención brindada.

Llamado

Ante estos hechos, hizo un llamado a las autoridades del sector salud para que revisen el caso, investiguen lo ocurrido y garanticen que los pacientes reciban atención médica profesional, oportuna y con trato digno.

Asimismo, solicitó que se refuercen las acciones de capacitación del personal en materia de atención a las y los usuarios de los servicios de salud.

Hasta el momento, el Hospital Issste de Tapachula, que ya tuvo conocimiento de la denuncia, ha decidido no dar información o respuesta alguna sobre la situación; aunque esta denuncia no es la única, diariamente la institución es motivo de señalamientos por parte de sindicatos federados que exigen atención acorde a lo que ha expresado el gobierno federal.