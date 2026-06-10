Descartan desalojo por medio de la fuerza

Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, se pronunció sobre la posibilidad de aplicar un desalojo en contra de los maestros que han realizado acciones radicales y tomado una subestación de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Tuxtla Gutiérrez.

Ante el cuestionamiento de si sería viable actuar bajo el Estado de derecho para recuperar las instalaciones, la legisladora fue clara: la solución no pasa por la fuerza.

“Todas y todos tenemos esa libertad de poder manifestarnos”, afirmó. Subrayó que la presidenta de la República “no va a tomar represalias”. Explicó que el conflicto escala a nivel nacional y que desde el gobierno federal, a través de Mario Delgado y la secretaria de Gobernación, se mantiene un diálogo constante.

Diálogo

La diputada reveló que recientemente se reunió con empresarios de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), quienes también manifestaron su preocupación por la afectación a la sociedad.

No obstante, insistió en que tanto el Gobierno del Estado como el Congreso local han apostado por el diálogo profundo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y otras organizaciones magisteriales.

Señaló que el gobernador y la Secretaría de Educación (SE) estatal trabajan en mesas de diálogo, y que los propios docentes han aclarado que su demanda no es solo contra el estado, sino que tiene una arista nacional.

“Yo entiendo, también tenemos maestras y maestros extraordinarios. Por eso están las mesas de diálogo. Al final ellos van a definir de acuerdo a los acuerdos que se tengan”, expresó.

Mundial y suspensión de actividades

Consultada sobre el inicio del Mundial de Futbol y el reciente anuncio del gobernador de suspender actividades en Chiapas para celebrar el evento, celebró la medida y destacó que el fervor por el balompié se vive en todo el país.

“El fervor del Futbol se vive no solamente en el centro del país, se vive en todo el país. Chiapas, por supuesto, ha tenido grandes figuras en el futbol. De hecho, hay un futbolista que está en la Selección Mexicana”, recordó.

La presidenta de la Mesa Directiva hizo un llamado a la ciudadanía a vivir esta fiesta deportiva “como buenas mexicanas y mexicanos que somos” y a ponerse “esa camiseta”. Por último, invitó todos a participar en las actividades programadas para el próximo jueves 11 de junio, cuando dará inicio el certamen mundialista.