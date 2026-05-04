Descubren cueva con imagen religiosa

Habitantes de la comunidad Majomut, del municipio de San Juan Chamula, localizaron este fin de semana una cueva con la figura religiosa de “Cristo Rey”. El descubrimiento de los indígenas tsotsiles ocurrió en el piso de una vivienda.

Los primeros datos indican que los dueños de la casa habían escarbado en el piso para construir una cisterna, y para su sorpresa se encontraron un socavón y un subterráneo con la imagen religiosa.

Aún mayor su sorpresa fue ver que en el lugar habían más de 30 velas, por lo que dieron parte a las autoridades tradicionales, para que investiguen si la cueva fue construida.

“Los trabajadores, cuando perforaban el piso, la tierra cedió para revelar una cueva subterránea, los propietarios, al descender se llevaron la sorpresa que, debajo de su casa se encontraba una gran cueva, y el altar donde presuntamente realizaban ceremonias de usos y costumbres, o algún tipo de ritual de brujería”, indicaron.

Los lugareños informaron que las autoridades tradicionales del municipio, ya tienen conocimiento del hallazgo, así como personal de protección civil. La zona fue acordonada para evitar accidentes.