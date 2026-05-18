Desintegran caravana migrante “David”

Luego de permanecer por varios días en el municipio de Arriaga, la caravana de migrantes “David” fue desintegrada por el Instituto Nacional de Migración, con promesas de permisos para trasladarse al centro y al norte del territorio mexicano.

La caravana que dio inicio con más de mil 200 personas, entre ellas hombres, mujeres y menores, recorrieron casi más de 240 kilómetros por toda la carretera federal número 200 Tapachula-Arriaga.

Solamente se quedó una persona haitiana hospitalizada en el IMSS Bienestar Juárez de Arriaga con padecimiento de una posible neumonía.

Desertados

El grupo se venía desintegrando en su paso por la frontera sur de Chiapas, la mayoría desertaba por el cansancio y el agotamiento de las altas temperaturas en su caminar. Se entregaban ante el Instituto Nacional de Migración y los llevaban a la capital chiapaneca para sus trámites correspondientes.

Desde su salida, algunos integrantes, en su mayoría del país de Haití; otros de Honduras, República Dominicana y cubanos, fueron custodiados por corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno y también con el acompañamiento de Protección Civil Municipal de los ayuntamientos.

Ayuda humanitaria

En el municipio de Arriaga llegaron a ser un aproximado de 760 personas, la mayoría de ellos se encontraban cansados, agotados, deshidratados y sin dinero. A través del DIF Municipal les brindaron la ayuda humanitaria de alimentos y servicios de salud.

El Instituto Nacional de Migración (INM) en Chiapas, les informó -por órdenes superiores- “promesas” de documentos legales para su permanencia en México.

Durante los días que permanecieron en el municipio de Arriaga, los migrantes aceptaron y fueron llevados a Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y algunos al estado de Oaxaca.

Con esa ilusión, la caravana de migrantes autollamada “David”, se entregó ante el Instituto Nacional de Migración y esperan puedan viajar en las líneas de transporte a la Ciudad de México y al norte del país.

Cabe señalar que los migrantes tienen temor de ser trasladados a su lugar de origen, es por ello que piden al Gobierno de México su apoyo para trabajar en el país.