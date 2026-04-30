Desplazados denuncian abandono alimentario

A través de un comunicado, 24 familias desplazadas del ejido Puebla Chenalhó, quienes actualmente se encuentran en un campamento provisional de San Cristóbal, indicaron que desde hace seis meses han padecido abandono alimentario.

Las familias señalaron que la Coordinación de Asesores de la Secretaría General de Gobierno ha evadido las responsabilidades dictadas por los principios rectores de desplazamiento forzado interno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Ahora viene con el descaro totalmente como si estuviera en campaña repartiendo despensa en bolsas, de esa manera quieren justificar sus obligaciones en tema de alimentación”, indicaron.

Del mismo modo, resaltaron que esta no es la primera vez que señalan la falta de operatividad de Jorge Humberto Molina, expresidente municipal de Chiapa de Corzo y actual coordinador de asesores de la Secretaría General de Gobierno, quien consideran, no debería estar a cargo del tema de desplazamiento.