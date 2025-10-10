Desplazan conocimientos sobre flores comestibles

Hoy en día, muchas flores comestibles son desaprovechadas en la gastronomía debido a la desinformación o desconocimiento sobre su preparación; por ejemplo, flores como cuchunuc, izote, yuca, o de pacaya, a menudo se pierden por no conocer la manera adecuada de su preparación, pues existen técnicas para eliminar su amargor y aprovechar sus beneficios alimenticios.

Valeria Mangas Cardoza, estudiante de la licenciatura en Gastronomía de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), decidió enfocar su investigación de tesis “Explorando el mundo de las flores comestibles chiapanecas”, como un esfuerzo por preservar las raíces culturales y gastronómicas de Chiapas.

Objetivo

Comentó que el objetivo es documentar el uso tradicional de flores comestibles en la gastronomía local, recopilando información científica, taxonómica y nutricional. “El consumo de estas flores ha disminuido con el tiempo, a pesar de su origen ancestral y profundo valor cultural”.

“Es vital no perder estos ingredientes ancestrales que nos definen como chiapanecos y mexicanos”. Según su análisis, la globalización y las nuevas tendencias culinarias han desplazado estas prácticas tradicionales, a pesar que hoy día se realizan ferias gastronómicas a nivel municipal.

Valor nutritivo

Destacó que las flores aportan aminoácidos, antioxidantes y muchos otros beneficios para el sistema inmunológico, porque no contienen un solo ingrediente químico o procesado.

El asesor de la tesis es Jesús Alberto Saldaña Argüello, quien, junto a Jorge Alberto Esponda Pérez y Sergio Mario Galindo Ramírez, es coautor del libro “Sabor es Chiapas: sus cocinas regionales y sus recursos gastronómicos”.

Este texto, editado por la Unicach, puede considerarse un antecedente de esta investigación, pues presenta a las flores comestibles entre otros recursos gastronómicos.