Despojan de su unidad a transportista en Altos

Presuntos transportistas despojaron de su unidad a un joven trabajador en el municipio de Santiago El Pinar, ubicado en la región Altos de Chiapas.

El transportista denunció que realizó un viaje de material de San Cristóbal de Las Casas al municipio de Santiago El Pinar, donde lo despojaron de su camión.

Denunció que fueron varios sujetos que lo golpearon para despojarlo de su unidad, presuntos transportistas, quienes le robaron un camión volteo cargado de material.

Quiere recuperar su unidad

Ante lo ocurrido, solicitó el apoyo de las autoridades para que pueda recuperar su vehículo, ya que es su única fuente de trabajo que tiene.

La víctima dijo que desconoce el por qué de la agresión y de que le hayan despojado de su vehículo, por lo que acudirá a la autoridad correspondiente para presentar su denuncia.