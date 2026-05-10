Destaca ERA aportación de IP al bienestar estatal

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar asistió como invitado de honor a la inauguración de la segunda etapa del hospital privado VP Médica, en Tuxtla Gutiérrez, donde reconoció la confianza de las empresas del sector privado que invierten en Chiapas, al considerar que fortalecen la economía, generan empleos y contribuyen al bienestar de la población.

En este marco, el mandatario felicitó y agradeció a la familia Castillejos por apostar e invertir en la entidad. Tras recorrer las distintas áreas de este hospital, certificado con la norma ISO 9001, exhortó al personal médico y administrativo a desempeñar sus funciones con profesionalismo, sensibilidad y humanismo.

Presentes

Acompañaron este evento el secretario de Salud, Omar Gómez Cruz; el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro; por parte del hospital privado VP Médica, el director general, Rafael Castillejos Uhlig; la directora comercial, María Mayans Heredia; el director jurídico, Rafael Castillejos Guízar; y Marissa Uhlig Gómez. También asistieron el presbítero Rogelio Salinas Ángel, de la parroquia de Santa Cruz en Tuxtla Gutiérrez, así como médicas, médicos y personal colaborador de esta empresa.