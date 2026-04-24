Destaca ERA avances del programa Chiapas Puede

Durante la entrega de kits de alfabetización del programa Chiapas Puede, en San Cristóbal de Las Casas, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó que alfabetizar es un acto de amor y humanismo que transforma la vida de las y los chiapanecos. En ese sentido, reconoció a las y los alfabetizadores de la región Altos Tsotsil Tseltal por sumarse a la lucha contra la ignorancia y contribuir a que más personas aprendan a leer y escribir.

Avances

El mandatario dio a conocer que, en tan solo año y medio, el gobierno de la Nueva ERA ha logrado alfabetizar a más de 150 mil personas. Aseguró que Chiapas Puede se consolidará como un legado permanente, al tratarse de una política que impulsa el esfuerzo conjunto entre pueblo y gobierno para fortalecer la educación en la entidad.

“Alfabetizar es quitar la venda a las personas. Es darles esperanza y liberación para que puedan ver la luz del conocimiento. Convoco a las y los alfabetizadores a sembrar en las personas el deseo de transformarse. Chiapas Puede le pertenece al pueblo y debe permanecer para seguir educando. ¡Vivan nuestros asesores y nuestras asesoras!”, expresó.

Alfabetizar genera cambios en comunidades

El secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, señaló que el proceso de alfabetización está generando cambios tangibles en las comunidades, al abrir nuevas oportunidades de aprendizaje y crecimiento para todas y todos, especialmente para las mujeres indígenas, quienes representan la mayoría de quienes concluyen este proceso. Añadió que la educación no solo implica mejorar indicadores, sino también fortalecer la dignidad y el bienestar de las personas.

Por su parte, la presidenta municipal de San Cristóbal de Las Casas, Fabiola Ricci Diestel, valoró el compromiso del gobierno de Eduardo Ramírez con el bienestar del estado mediante el impulso de Chiapas Puede, una iniciativa que, dijo, enfrenta de manera decidida el rezago educativo y amplía las oportunidades para la población.

En representación de las y los beneficiarios, Josuia Regaria López González, asesora alfabetizadora del programa Chiapas Puede, agradeció al gobierno estatal por promover este tipo de estrategias y manifestó su satisfacción por poder enseñar a leer y escribir a personas adultas que no han tenido acceso a la educación formal.

Invitados

Estuvieron presentes la diputada presidenta de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, Silvia Esther Argüello García; el diputado local Juan Salvador Camacho Velasco; la presidenta municipal de Amatenango del Valle, Julieta Gómez Jiménez; los alcaldes de Chamula, Pascual Sánchez Gómez; de Larráinzar, Andrés Ruiz Gómez; y de Zinacantán, Josué Martínez Pérez.

Asimismo, asistieron la rectora de la UPChiapas, Indra Toledo Coutiño; la directora general del Cobach, Viridiana Figueroa García; los titulares del Conalep Chiapas, Leonardo León Alcázar; del Cecytech, Luis Guadalupe Morales Ángeles; del Icatech, César Espinosa Morales; y del Instituto de Evaluación, Profesionalización y Promoción Docente de Chiapas, René Velázquez Santiago; así como la directora de la Universidad Nacional “Rosario Castellanos” sede Comitán, Fabiola Astudillo Reyes, entre otros.