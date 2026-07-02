Destacan avances en dos iniciativas federales

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Chiapas, Alejandra Gómez Mendoza, destacó los alcances de la reciente gira de trabajo de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, por la entidad, y subrayó el compromiso del Poder Legislativo local para respaldar dos iniciativas de ley de alcance nacional que buscan fortalecer la justicia y los derechos de grupos históricamente vulnerados.

En entrevista, la diputada local señaló que durante su visita, la mandataria federal entregó alrededor de 48 viviendas en el estado como parte de un programa mucho más ambicioso.

Otro de los ejes de la visita presidencial fue la inauguración de la planta de esterilización de moscas instalada en Metapa de Domínguez, con el objetivo de erradicar la enfermedad provocada por el gusano barrenador del ganado.

La presidenta del Congreso local enfatizó el trabajo legislativo que se realiza en conjunto con la federación y destacó dos iniciativas de ley en las que Chiapas busca ser punta de lanza.

La primera es la Ley General de Feminicidios, una normativa que se ha trabajado durante meses en el Congreso de la Unión.

El objetivo de esta ley es homologar los criterios de atención, investigación y sanción en las 32 entidades federativas, para que las fiscalías de todo el país brinden una misma atención en los casos de feminicidio.

Aclaró que, en el caso de Chiapas, la penalización ya es de hasta 100 años de prisión para los feminicidas, una medida que se mantendrá vigente.

La segunda iniciativa es la Ley de Derechos para las Poblaciones Indígenas y Afromexicanas, una ley nueva que busca reconocer y proteger los derechos de estos pueblos.

Gómez Mendoza informó que la presidenta anunció este mismo día que se iniciarán consultas para definir los procesos de esta ley.