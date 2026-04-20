Destituyen a dirigente de sindicato azucarero

Ante la inconformidad por la falta de pago del reparto de utilidades correspondiente al año 2025, trabajadores del ingenio azucarero Belisario Domínguez en el municipio de Huixtla, realizaron un paro de labores el pasado domingo.

Asimismo, en la Asamblea de la Sección 24 del Sindicato de Trabajadores Azucareros, destituyeron a su secretario general, Francisco Celaya, y designaron a Javier López Montalvo como su representante.

Estos indicaron que esperan dialogar con los representantes del ingenio azucarero para encontrar la solución a la problemática que se viene generando al no recibir el reparto de utilidades del año pasado y que ya se acerca el del 2026.

Señalaron que “no es posible que la empresa argumente que no tiene utilidades cuando produce, comercializa y exporta azúcar a diversos países de Centroamérica y a Estados Unidos, esto vía Puerto Chiapas”.

Denunciaron que por parte de la dirigencia sindical ha existido falta de transparencia, por lo que -molestos por esa situación- decidieron cambiar a su dirigente y designar a otro que los represente con dignidad.

Establecieron que se encuentran dispuestos al diálogo con la empresa, en virtud a que la demanda que tienen es por un derecho que legalmente les corresponde.