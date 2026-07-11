Detectan intentos de fraude en programa federal

Todos los trámites relacionados con el programa federal Fertilizantes para el Bienestar son personales, gratuitos, no requieren de intermediarios y es necesario acudir a las Oficinas de Representación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), por lo que exhortó a las y los productores a evitar proporcionar datos personales, documentos o realizar pagos a presuntos gestores.

La dependencia señaló que los beneficiarios o interesados en inscribirse pueden acudir también a los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural y los Distritos de Desarrollo Rural en los 32 estados de la República.

Dio a conocer que han recibido reportes sobre intentos de fraude y suplantación de identidad a través del número 56 5490 6967 de WhatsApp, aplicación que es utilizada por personas ajenas a esta Secretaría para contactar a las y los productores beneficiarios.

Alerta

En estos mensajes emplean nombres de servidoras y servidores públicos, cargos y logotipos oficiales de la Sader en sus fotos de perfil y aseguran ser una línea de atención o personal autorizado del Gobierno de México para darle seguimiento a sus trámites.

Es importante mencionar que ninguna ni ningún servidor público solicita pagos, depósitos, ni realizan gestiones oficiales a través de números de WhatsApp no institucionales.

Para facilitar el acceso y asegurar una atención transparente, las y los productores pueden ingresar al portal oficial del Programa de Fertilizantes para el Bienestar y verificar su pertenencia al padrón de personas beneficiarias, conocer la ubicación del Centro de Distribución correspondiente a su domicilio.

Una vez publicada la convocatoria en su localidad, las y los interesados cuentan con un periodo de hasta 120 días naturales para acudir con una identificación oficial vigente y recibir su insumo.