Detienen a presunto responsable de crueldad animal en SCLC

Agentes de la Fiscalía de Justicia Indígena detuvieron a Mateo “N”, acusado de crueldad animal en el ejido El Pinar, municipio de San Cristóbal de Las Casas.

El sujeto fue señalado presuntamente de privar de la vida a un perro de compañía mediante un disparo de arma de fuego. El imputado ya fue ingresado al penal número 5, donde permanecerá mientras se define su situación jurídica.

La Fiscalía General del Estado, informó que la captura fue realizada a través de la Fiscalía Ambiental, luego de cumplimentar una orden de aprehensión en contra de Mateo “N”.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el pasado 8 de diciembre de 2025 en la comunidad tsotsil de El Pinar, donde el canino de nombre “Niño”, propiedad de Josefa “N”, habría sido asesinado con un disparo de arma de fuego de manera aparente frente a su dueña y otras personas.

El acusado fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional del Distrito Judicial de San Cristóbal de Las Casas, autoridad encargada de determinar su situación legal en las próximas horas.