Detienen a presunto responsable de feminicidio

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó al pueblo de Chiapas que, luego de iniciar la carpeta de investigación por el lamentable feminicidio de quien fue identificada como Makala Pendley, originaria de Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, cometido en el municipio de Zinacantán, fue detenido Joseph “N”, pareja de la víctima y principal sospechoso del ilícito, quien ya se encuentra a disposición del Ministerio Público (MP).

Derivado de las diligencias ministeriales y periciales, explicó el fiscal, se determinó que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico provocado por heridas con arma corto contundente.

Delitos en EE. UU.

Asimismo, refirió que, en coordinación con autoridades estadounidenses, se confirmó que el presunto responsable cuenta con antecedentes penales y una orden de arresto vigente en el estado de Alaska, y ha estado detenido por delitos como asalto, robo, fraude, posesión ilegal de armas, intimidación de causar daño corporal, violación, entre otros. Además, cuenta con una orden de búsqueda de siete menores de edad junto con la hoy occisa, por la policía de Indianápolis.