Diálogo lleva al desarrollo económico

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado (PJE) de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, acudió junto al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar a la Segunda Convención Financiera del Estado de Chiapas, un encuentro en el que se materializó el diálogo para la colaboración administrativa, con la finalidad de impulsar el desarrollo económico ordenado y transparente en la entidad.

Rendición de cuentas

Durante el evento, realizado en las instalaciones del Centro de Convenciones y Polyforum Chiapas, autoridades estatales y municipales, así como representantes de la ciudadanía, presentaron mecanismos de acción financiera y buenas prácticas, que han privilegiado la rendición de cuentas y el uso eficiente de los recursos públicos, fortaleciendo la confianza ciudadana.

En este marco, el magistrado presidente Moreno Guillén destacó la importancia de generar estos espacios de diálogo interinstitucional, que contribuyan a impulsar las finanzas públicas y consolidar el bienestar económico para Chiapas.