Dictan 60 y 50 años de prisión por pederastia

El Poder Judicial del Estado (PJE) de Chiapas, en cumplimiento con el compromiso del acceso a la justicia y la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (NNA), dictó, a través de Tribunales de Enjuiciamiento, dos sentencias condenatorias a dos personas del sexo masculino por los delitos de pederastia y pederastia agravada, cometidos en lugares y hechos diferentes.

En una primera sentencia, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Catazajá resolvió imponer a Fredy “N” 60 años de prisión, por el delito de pederastia cometido en contra de una adolescente con identidad reservada, en el municipio de Palenque, Chiapas.

Caso

En la segunda determinación, por los hechos ocurridos en Frontera Comalapa, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Motozintla dictó sentencia a Enemias “N”, condenándolo a 50 años de prisión, por el delito de pederastia agravada cometido en perjuicio de una niña de identidad reservada.

Estas resoluciones fueron dictadas una vez realizado el desahogo de pruebas en audiencias de juicio oral, en donde se logró acreditar la participación y responsabilidad penal de los ahora sentenciados.

Con estas acciones, el Poder Judicial del Estado (PJE), que encabeza el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso con una justicia más humana y cercana, orientada a proteger de manera integral los derechos de las niñas, niños y adolescentes (NNA), garantizando que toda conducta que vulnere su integridad y pleno desarrollo no quede impune.