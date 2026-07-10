Dictan 75 y 40 años por pederastia agravada

El Poder Judicial del Estado (PJE) de Chiapas, en apego a su compromiso de garantizar el acceso a la justicia y la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (NNA), dictó, a través de Tribunales de Enjuiciamiento, dos sentencias condenatorias por el delito de pederastia agravada, cometidos en hechos y lugares diferentes.

En la primera determinación, una persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento de los distritos judiciales de Tuxtla, Chiapa y Cintalapa resolvió imponer a Emilio “N” una pena de 75 años de prisión, por el agravio de dos adolescentes con identidades reservadas en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.

De igual manera, tras los hechos ocurridos en Amatenango de la Frontera, por el agravio de una niña con identidad reservada, la persona juzgadora del distrito judicial de Motozintla determinó imponerle a Hugo “N” 40 años de prisión y el pago integral de la reparación del daño.

Estas resoluciones se dictaron una vez realizado el desahogo probatorio en audiencias de juicio oral, donde se logró acreditar la responsabilidad penal de los hoy sentenciados.

Con estas determinaciones, el Poder Judicial del Estado, que preside el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso con una impartición de justicia humanista, garantizando que cualquier conducta que atente contra los derechos de las niñas, niños y adolescentes (NNA) sea debidamente sancionada, sin cabida para la impunidad.