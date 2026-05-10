Dignificarán la tumba de Juan Sabines

A petición de quienes se autonombran miembros del legado sabinista, se realizó el acto protocolario del inicio de la remodelación del área de espera de la capilla de Juan Sabines Gutiérrez, en el panteón municipal de la capital del estado.

Con la presencia del alcalde Ángel Torres, se anunció que se construirán sombras, bancas y mejoras generales ante la polémica suscitada en fechas recientes, cuando se instalaron baños justo a lado del recinto de descanso del político, que fue gobernador del estado de Chiapas.

Estos baños se retirarán y la obra deberá culminar antes del 24 de junio, fecha que se celebra el natalicio del prolífico político, anunció en su participación el alcalde capitalino.

Familia

Guadalupe Rovelo Cilias, a nombre de la familia denunció que quisieron borrar la memoria e impedir que la gente visitara el lugar.

Añadió que Juan Sabines Gutiérrez no pertenece solamente a una familia. Pertenece a la memoria colectiva de Chiapas que se vio ofendida con la construcción de unos baños públicos que “no hacían falta”, encima de una tumba que la gente seguía visitando con respeto y cariño.

“No fue solamente una mala decisión urbana. Fue el intento mezquino de borrar una memoria que nunca entendieron y que jamás podrán desaparecer”, dijo.