Disminuye gasto turístico por varios factores: Sectur

El gasto que los turistas hacen en territorio mexicano ha disminuido por distintos motivos, entre los que se encuentra la fortaleza del propio peso nacional, que hace más caro el país para los extranjeros. Así lo sostuvo Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo del Gobierno de México, en relación al fenómeno que se vive en San Cristóbal, donde se reciben más turistas, pero con menor impacto económico.

En entrevista para Cuarto Poder, Rodríguez Zamora detalló que otros factores para este fenómeno son los temas geopolíticos y la inflación, que “ha hecho que los viajes sean más cortos y las estadías son menores”.

Sin embargo, pese a este panorama, la Secretaría de Turismo a nivel federal impulsa proyectos como el Adventure Elevate, que se realizará en Comitán del 18 al 20 de mayo de 2027, y en donde los tour operadores podrán interactuar y generar relaciones con personas de otros países para impulsar este rubro.

Rodríguez Zamora detalló que un elemento para aumentar la derrama económica en los municipios turísticos es el incrementar su oferta de experiencias. “Entre más experiencias tengas, el viajero gasta más”, dijo.

Pueblos mágicos

En pregunta expresa sobre la preocupación que han hecho distintos hoteleros sancristobalenses por la falta de atención municipal a la crisis turística que vive la ciudad, Rodríguez Zamora detalló que los Pueblos Mágicos tienen una mayor atención.

Esto a través de un consejo liderado por el secretario de Turismo estatal, Segundo Guillén. Agregó que ella misma se reunió con la presidenta municipal, Fabiola Ricci, y con el sector hotelero. “Tomé siempre las necesidades de los prestadores de servicio”, indicó.

Cuidar la naturaleza y la cultura

Durante el anuncio del Adventure Elevate, Segundo Guillén mencionó que el propósito es convertir a Chiapas en el parque natural del país. Sobre los riesgos de pérdida de cultura que un proyecto así podría significar, Josefina Rodríguez reiteró la importancia del turismo comunitario.

Al mismo tiempo, confió en que las nuevas generaciones buscan experiencias auténticas, que signifiquen un legado en el cuidado del medio ambiente y la cultura del lugar al que visitan.

Sobre este punto, recordó que el 40 % de visitantes que llegan a México lo hacen por razones culturales, lo que, dijo, hace que Chiapas tenga un producto invaluable.

Inclusión

Sobre cómo distintos colectivos en favor de las personas con discapacidad han impulsado la perspectiva del turismo como un derecho humano, Rodríguez Zamora dijo que desde la Secretaría lograron la reforma a la ley de turismo accesible.

Actualmente, dijo, se está trabajando con los 32 estados para que los productos turísticos tengan accesibilidad para diferentes discapacidades, a través de fichas informativas, así como rampas y menús en braille.