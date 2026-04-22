Disminuye percepción suicida en la niñez

Con base en más de dos mil 400 encuestas respondidas por niñas y niños de la zona Altos de Chiapas, Vientos Culturales, una asociación que desde hace más de 30 años intenta impactar a través del arte y los medios de comunicación, encontró que en 2025 hubo una disminución del 8.1 % en la percepción del suicidio, esto comparado con datos de 2022.

Sin embargo, al mismo tiempo, hubo un aumento en las autolesiones, ya que después de una baja durante 2023, el año pasado regresó al mismo porcentaje que en 2022: 27.9 %

Denise Domínguez, quien presentó los datos en el Festival de datos sobre los derechos de niñez y adolescencia en México 2026, indicó que la asociación no ha profundizado en los casos de suicidios que no se reportan, esto, explicó, por por el estigma social que prevale en las comunidades.

Sin poder estudiar

En las mismas encuestas, la asociación incluyó preguntas referentes a la percepción que las infancias de los Altos tenían sobre la posibilidad de seguir estudiando. En este caso hubo un notable factor de género.

En comunidades como Zinacantán, un 88 % de las niñas indicó que no tenía las condiciones para seguir estudiando, mientras el porcentaje para los varones disminuyó al 80 %.

La percepción sobre abusos y/o violaciones sexuales también ha mostrado un aumento durante los últimos años, cuando los infantes reconocen estas acciones en su entorno cotidiano.

Denise Domínguez señaló que, en 2025, después de trabajar ciertas temáticas de salud mental, la asociación logró agregar temas como la equidad de género, liderazgo de mujeres y educación sexoafectiva a partir de documentales desarrollados en tsotsil.