Disminuyen incendios forestales en Soconusco

Con la llegada anticipada de las lluvias, aunque la temporada de incendios forestales continúa vigente y concluirá hasta el próximo mes de junio, las afectaciones por siniestros en la región del Soconusco se redujeron alrededor de 50 por ciento en comparación con 2025. Especialistas atribuyen este beneficio sobre todo a las precipitaciones registradas durante los primeros meses del año.

En entrevista, Andrés Cabrera Trinidad, coordinador de Incendios Forestales de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), informó que, a un mes de concluir de forma oficial la temporada, se han registrado 23 incendios en la zona, con una afectación estimada de 35 hectáreas.

Detalló que en el mismo periodo del año pasado se reportaban más de 70 hectáreas afectadas por incendios forestales; sin embargo, la presencia de lluvias intermitentes desde marzo disminuyó la intensidad de las quemas y facilitó el control de los siniestros.

Señaló que, aunque las temperaturas han sido elevadas, las lluvias vespertinas incrementaron la humedad relativa en los bosques, lo que redujo el riesgo de propagación y permitió disminuir las áreas consumidas.

Afectaciones a la baja

“De los 23 incendios reportados, la mayoría fueron de corta duración. Gracias al ataque inicial y ampliado, se logró contenerlos rápidamente; por ello, este año las afectaciones han sido menores. Además, las lluvias anticipadas ayudaron a evitar incendios de mayor magnitud”, abundó.

Puntualizó que este año la reserva de la Biosfera La Encrucijada, una de las zonas más afectadas por incendios en años anteriores, “tuvo un respiro”, ya que los siniestros disminuyeron, favoreciendo a las especies de flora y fauna amenazadas.