Dispone Secretaría maquinaria para limpiar calles

La titular de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado, Anakaren Gómez Zuart, dijo que en el marco de acciones de atención a las recientes lluvias, como un programa de rescate de espacios públicos, se dispusieron maquinarias para abonar en el desazolve y mantenimiento de las redes de transito y viviendas en Tuxtla Gutiérrez.

Dijo que en la capital del estado se llevó a cabo una jornada de trabajo coordinado con colegios de profesionistas, organismos y empresariales. Se dispusieron 13 camiones de tres toneladas, 19 retroexcavadoras, 21 volteos, 27 camionetas pick up y estaquitas, dos equipos Bobcat, dos camiones multipropósito, tres unidades motorizadas y más de 200 personas organizadas en cuadrillas.

Estas acciones refuerzan las labores que realiza el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez como una suma de voluntades, que también se realizó en otros municipios de la geografía estatal.

Agregó que, a través de las delegaciones de la Secretaría, los ayuntamientos que estén interesados en estas acciones pueden solicitarlo, aunque la dependencia estatal tiene una red de monitoreo para intervenir donde es necesario.

Anakaren Gómez Zuart reconoció la disposición y el compromiso de los colegios, cámaras empresariales, empresas constructoras y ciudadanía que se han sumado a estas acciones destacando que la prevención es una responsabilidad compartida que contribuye a proteger a las familias chiapanecas.