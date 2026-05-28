Docentes de educación indígena denuncian agresión

A través de un comunicado, docentes del nivel de educación indígena de la zona escolar 07, con sede en Chanal, denunciaron provocaciones y agresiones al solicitar la instalación de la subcomisión mixta regional que ayudará a realizar los cambios de plaza.

Señalaron que el pasado 25 mayo fueron convocados a las 9 de la mañana por la coordinadora regional para solicitar una audiencia con Marco Antonio Morales, presidente de la subcomisión mixta de relaciones laborales del nivel de educación indígena, esto con el objetivo de solicitar la instalación de la subcomisión mixta regional.

Al llegar al lugar, se enteraron de que a las 12 del día se llevaría a cabo la instalación de la subcomisión mixta de su zona escolar, con la participación del supervisor escolar, Amado Gómez Díaz, además del secretario general Oscar Gómez López.

Desacuerdos

Ante esto, señalan que como delegación expresaron su desacuerdo a la instalación de dicha mesa, que, argumentan, no se puede llevar a cabo sin que antes se instale una subcomisión mixta regional.

Fue alrededor de la 1 de la tarde, que parte del grupo que busca instalar la mesa regional empezaron a agredir a compañeros, por lo que un menor de edad, hijo de una secretaria general, fue golpeado.