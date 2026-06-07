Docentes de la sección 40 participan en huelga

Un grupo de maestros del sistema educativo estatal participan en la huelga nacional de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), porque dicen que “la última reforma a la ley del Isstech es una copia exacta a la del Issste, por lo que tiene los mismos efectos sobre las pensiones y jubilaciones”.

Fabián Jesús Hernández Mendoza, encargado de Prensa y Propaganda de la Asamblea Estatal Democrática de la sección 40 del SNTE, dijo que demandan la abrogación de la reforma, “nos afecta con los años de jubilación, porque excede hasta los 65 años”.

Prestaciones

Además, del incremento de la cuota de percepción que se da a la derechohabiencia del Isstech, que ha incrementado del 1 % anual hasta llegar al 21 %, y sumando ese 21 más el 16 % que ya les descuentan, resulta 37 % de su salario que se va a prestaciones.

Las cuales, dice, no son palpables porque el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado (Isstech), se mantiene en precarias condiciones, falta de medicamentos, falta de espacios en interconsulta, no hay suficientes especialidades, realmente con la reforma no ha mejorado.

Afectación es general

Indicó que la consigna de la CNTE en cuanto a la desaparición de la Unidad del Sistema para las Carreras de los Maestros y Maestras (Usicamm), coinciden porque la afectación es general, tanto para las secciones estatales como las federales.

“Nosotros también estamos regidos por la ley de la Usicamm, que es una copia fiel de lo que era el servicio profesional docente de la reforma educativa de Peña Nieto y estamos en contra porque no percibe una antigüedad dentro de las cadenas de cambio”.