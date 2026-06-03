Docentes liberan casetas de peaje

En el segundo día del paro indefinido de labores en Chiapas y a nivel nacional, la Sección 7 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) liberó tres casetas de cobro de peaje en la entidad para realizar un boteo con el fin de recaudar fondos para el contingente que viajará al plantón de la Ciudad de México.

Las acciones son discutidas y decididas por la asamblea estatal, según dieron a conocer las casetas donde se posicionaron desde las nueve de la mañana son las de Chiapa de Corzo, Ocozocoautla y Ocuilapa. Según dijeron, se retiraron a las dos de la tarde.

De acuerdo con el secretario general de la Sección 7, Isael González, en cada estado donde la CNTE tiene presencia hay actividad y contingentes de cada sección seguirán trasladándose a la Ciudad de México. Solo la Sección 7 ya cuenta con más de mil 600 docentes como representantes en el plantón nacional.

Mesa de diálogo

Mencionó que este martes habría una mesa de diálogo con el gabinete del gobierno federal, la postura de la Asamblea Nacional Representativa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) es no aceptar soluciones a medias, demandan la abrogación de la ley del Issste 2007 y de la reforma educativa que llaman Peña-AMLO.

Condenó, lo que consideró represión de parte de la policía de la Ciudad de México el pasado lunes, hechos en los que un docente casi perdió un ojo por un proyectil. Reprobó también el cerco instalado alrededor del Zócalo.

Sobre lo declarado por la presidenta respecto a la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de Maestros y Maestras (Usicamm), dijo que se tiene que concretar en papel, no solo en palabra, para que se reconozca de nueva cuenta al sindicato en los procesos del sistema docente.

Cada tarde, mientras se mantengan en paro de labores, la asamblea estatal decidirá las acciones a realizar para el siguiente día, por lo que podrían realizar para los próximos días bloqueos y toma de edificios públicos.