Dos feminicidios en 24 horas en Chiapas

En apenas 24 horas, se registraron dos feminicidios en la entidad, situación que ha encendido las alarmas sobre la escalada de violencia contra las mujeres en diversas regiones; los casos más recientes tuvieron lugar en Zinacantán y en el municipio de Tonalá, donde Rocío, una joven madre de 39 años, fue hallada sin vida dentro de su domicilio ubicado en el fraccionamiento Paraíso.

De acuerdo con los reportes preliminares, fueron vecinos quienes alertaron a las autoridades sobre los hechos, la víctima vivía con sus hijos menores de edad.

Ante este nuevo caso la Comisión Estatal a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, lamentó que nada pueda detener la violencia feminicida en Chiapas.

Urgen acciones de prevención

Dicha comisión ha señalado insistentemente que la persistencia de estos crímenes refleja la urgencia de fortalecer las acciones institucionales para prevenir y erradicar la violencia machista en el estado.

El feminicidio de Rocío es el segundo registrado en junio y el número 20 en lo que va del año, una cifra que las organizaciones feministas califican como alarmante.

El municipio de Tonalá continúa siendo un foco rojo en materia de violencia contra las mujeres y forma parte de los municipios con Alerta de Violencia de Género.

La Colectiva Feminista 50+1 insistió en la necesidad de revisar y fortalecer las acciones derivadas de esta alerta, así como de redoblar esfuerzos en la prevención, atención y sanción de la violencia de género.