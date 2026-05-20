Drenajes de más de 40 años ocasionan socavones

Los drenajes con antigüedad —más de 40 años— continúan haciendo socavones en las calles del municipio de Reforma, poniendo en riesgo a los automovilistas y a transeúntes en espera de ser arreglados, por lo que solo se mantienen acordonados.

Desde el pasado sábado, las placas de concreto en la calle Joaquín Miguel Gutiérrez, esquina con Álvaro Obregón, cedieron ante el paso de unidades y la falta de cimiento debido a que el agua subterránea deslavó el subsuelo, dejando al aire las placas de concreto que cayeron al fondo del socavón. Esto representa riesgo para los motociclistas, automovilistas y transeúntes.

Al inicio de esta administración las autoridades tuvieron que lidiar con una infinidad de socavones en diferentes calles, debido al deterioro de los drenajes de aguas negras y las lluvias que provocaron el reblandecimiento del suelo.

Y es que los drenajes de aguas negras en el primer cuadro de la ciudad datan de más de 40 años, cuando se utilizaba tubería de albañal que con el paso de los años se fue deteriorando hasta romperse en el subsuelo, lo que a la postre genera que las aguas corran fuera de los drenajes, ocasionando el arrastre de la tierra bajo las calles y las placas de concreto hidráulico con el que fueron construidas.

El desperfecto que continúa representando un riesgo para los transeúntes y automovilistas, ya que solo fue acordonado por personal de Protección Civil (PC) y Obras Públicas, sin que hasta el momento se hayan iniciado las reparaciones.