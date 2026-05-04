Dulce Orquídea, reina de la feria de Las Rosas

Dulce Orquídea, fue electa reina de la tradicional Feria en honor a San Miguel Arcángel 2026, en el municipio de Las Rosas, cuyo día principal es el 8 de mayo.

La Feria de San Miguel Arcángel, a parte de las actividades religiosas, presenta eventos culturales, música en vivo y tradiciones que forman parte de su identidad.

La reina electa, Dulce Orquídea Salazar Ordóñez, tiene 20 años de edad y actualmente cursa la licenciatura en Psicología, formación que ha contribuido a fortalecer su vocación de servicio, sensibilidad humana y compromiso con su entorno.

Salazar Ordóñez agradeció a la autoridad y a las personas que la eligieron como reina de la festividad en honor al santo patrón, San Miguel Arcángel, en su edición 2026.

“Este honor simboliza para mí no solo una distinción personal, sino el firme compromiso de honrar, preservar y enaltecer nuestras tradiciones y cultura, las cuales constituyen el alma e identidad de nuestra comunidad”, declaró.