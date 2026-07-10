Educación técnica, alternativa en Chiapas

En Chiapas, la formación técnica es una alternativa viable con amplias posibilidades de inserción en la vida laboral, explicó Rogelio Denis Castañeda, director académico del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech).

El funcionario explicó que muchas de las áreas de oportunidad demandan manos expertas en espacios de tecnificación, como enfermería, hotelería, turismo, entre otros espacios donde el Cecytech ofrece formación oficial.

Recordó que recientemente se realizó la graduación del Plantel 20 San Cristóbal, en donde 299 jóvenes concluyeron sus estudios en las carreras técnicas de Enfermería General, Servicios de Hotelería y Mecatrónica.

Denis Castañeda dijo que estas graduaciones representan el esfuerzo, disciplina y perseverancia de las y los egresados, quienes culminan una etapa académica fundamental y comienzan nuevos caminos para su desarrollo personal y profesional.

Pero además evidencian la visión del Cecytech, de formar profesionales en áreas técnicas y específicas que demanda Chiapas, generando así, además de egresados en general, profesionales con oportunidad de emplearse a corto plazo.