Efectúan operativo contra migrantes de la caravana

Elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Guardia Nacional, instrumentaron un operativo en la población de Pijijiapan, en la costa de Chiapas, para tratar de detener a integrantes de la caravana migrante “Por la Libertad 2025”, lo que generó tensión, ya que los extranjeros opusieron resistencia.

En videos que hicieron llegar a medios de comunicación, organismos de derechos humanos y de atención a migrantes, denunciaron que las acciones de las autoridades fueron realizadas mientras dormían.

Emprenden la huida

Al percatarse, los extranjeros emprendieron la huida y se dieron persecuciones, mientras que los detenidos fueron subidos a vehículos del INM.

La caravana partió de Tapachula el pasado 1 de octubre y la tarde del miércoles un grupo llegó a Pijijiapan, en donde descansaban cuando arribaron los elementos federales para detenerlos.

Los migrantes han denunciado presuntos actos de corrupción en el INM y en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), que durante más de un año les ha engañado en el proceso de legalizar su estancia en territorio mexicano.

Trasladan a los detenidos

Se dijo que los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Estación Migratoria Siglo XXI en Tapachula, en donde supuestamente iniciarían el proceso de regularización.

Las acción provocó tensión, incluso una de las unidades del INM donde trasladaban a los migrantes fue abierta y estos fueron bajados de la misma, además que les tiraron piedras.

Ante ello, el director de la organización Pueblos sin Fronteras, Irineo Mujica, lamentó el trato inhumano hacia la población en movilidad que busca la regularización en territorio mexicano.

Dijo que “las autoridades han actuado en forma violenta, perseguido, golpeado y humillado a los migrantes a quienes se les trató como criminales. Lo que se prometió como ayuda se convirtió en una cacería sin piedad”.

Señaló que a los que se han entregado y los detenidos fueron engañados con la promesa de que los iban a ayudar, pero en realidad se han violentado sus derechos.

Este jueves la mayoría de los migrantes que participan en la caravana arribaron al parque central de Pijijiapan, en donde se concentraron y establecieron que seguirán juntos para evitar más operativos.