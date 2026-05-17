El capitalismo también explota a las infancias

Durante los últimos años, el capitalismo ha colonizado e incorporado de manera insólita a las infancias, quienes en la actualidad también son explotados a través del uso excesivo del celular, así lo expusieron integrantes de la asociación Melel Xojobal. “Las infancias sufren la cosificación de su ser”, señalaron.

Agregaron que es el facto de la virtualidad lo que ha acelerado esta explotación, creando, a su vez, la adultización de las infancias y la infantilización de los adultos.

Ricardo Bautista recordó que ahora existen los llamados nativos digitales, quienes nacieron en un mundo lleno de pantallas; sin embargo, recalcó que los adultos también están inmersos en este proceso.

Videojuegos, mercado millonario

Por su parte, Manuel Heredia López mencionó la forma en la que videojuegos como Free Fire desestabilizan el ciclo de sueño de las infancias, quienes se quedan hasta altas horas de la noche jugándolo e invirtiendo dinero, lo que termina siendo una ganancia millonaria para la empresa.

En ese sentido, Ricardo Bautista recalcó la forma en la que durante los últimos años se han ido dinamitando los espacios públicos de reunión.

“Cuando era morro, frente a la casa había canchas de futbol y éramos 15 jugando, y eso hacía sentirnos organizados y ver al otro y esos espacios se han cerrado, ahora ahí hay edificios”, dijo.

Educación liberadora

Señaló que es necesaria una educación liberadora, no sólo en el sentido de despertar nuevas habilidades, “sino de aperturarnos al mundo como un abanico de posibilidades”, agregó Bautista.

Durante su trabajo en Melel Xojobal, Manuel Heredia enfatizó que cada infante viene con un don. “Algunos niños son hábiles en pintar, buenos en matemáticas, jugando futbol o basquetbol o les gusta hablar, no sé qué traen, pero les encanta hablar”, dijo.

“Pero nadie les pone atención, y si giramos nuestras miradas y potenciamos lo que ellos aman, ahí está la transformación, a través del arte, la cultura y el deporte y se les vas dirigiendo como un río o un viento”, agregó.