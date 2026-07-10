El fin no es la separación, sino el aprovechamiento

En el marco del segundo foro ciudadano permanente, el director de Limpia Municipal de San Cristóbal de Las Casas, José Alfredo Aguilar, presentó el nuevo reglamento de Limpia y recolección; los ciudadanos le recordaron al funcionario que la separación de residuos no es lo más importante del proceso, sino el aprovechamiento que el municipio le de a estos.

Durante el evento, realizado en el Centro Cultural de la Zona Norte, se indicó que el nuevo reglamento contempla multas que van desde una hasta las diez UMAS para los ciudadanos que saquen su basura en horarios no establecidos o que las dejen en contenedores fuera de su colonia.

Inconformidad

Sin embargo, esta medida fue considerada injusta por los presentes, sobre todo porque “el municipio no realiza un trabajo de aprovechamiento de los recursos, ya que muchos de estos terminan en el tiradero municipal ubicado en la comunidad El Aguaje”, afirmaron.

También se señaló que no se debe pedir la separación de desechos que actualmente no son aprovechados por el municipio, como es el caso del vidrio, sino que se debe iniciar por una separación básica de cosas que sí son aprovechables.

Concientización

Asimismo, indicaron que las campañas de concientización sobre el manejo de desechos deben ser de carácter permanentes no solo en espacios educativos, sino en empresas y colonias, promoviendo una bioética empresarial.

Por último, se sugirió que el reglamento contemple el acceso a ciertos beneficios para aquellos ciudadanos o instituciones que sí cumplan con un buen manejo de los residuos.