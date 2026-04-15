El Ocote, paraíso de aves

La reserva de la Biosfera Selva de El Ocote, una de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) más extensas de Chiapas que se posiciona como un destino clave para el aviturismo internacional, su directora Odetta Cervantes Bieletto, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), destacó la importancia del festival Chiapas Birding como una ventana para mostrar la riqueza biológica de la región.

Cervantes Bieletto explicó que más del 68 por ciento de las aves registradas en el estado habitan en El Ocote. Entre las especies más codiciadas por observadores de todo el mundo se encuentra el cuevero de Nava, un ave endémica que solo puede ser vista en esta reserva.

Otras especies

También mencionó la presencia de grandes rapaces como el águila elegante, el águila tirana, el águila albinegra, considerada muy extraña, el zopilote rey y en algunos registros, el águila arpía.

Otras especies notables son el mosquero real, una amplia variedad de colibríes y los momotus. En total, la reserva alberga 477 especies de aves.

La directora atribuyó esta diversidad a la conservación de los ecosistemas presentes en El Ocote, que incluyen selvas altas, medianas, perennifolias, selvas bajas y bosques mesófilos, esos hábitats son el hogar que sostiene a las aves.

Fotógrafos de naturaleza

El festival Chiapas Birding, dijo, congregará a los mejores fotógrafos de naturaleza, quienes capturan instantes únicos e irrepetibles.

Además de mostrar la belleza de las aves y los paisajes, el evento representa una oportunidad para que las comunidades locales generen ingresos a través del turismo de naturaleza.

Subrayó que el aviturismo es un turismo de información y que en esta actividad participan fotógrafos, prestadores de servicios y comunidades organizadas para disfrutar la biodiversidad sin poner en riesgo los ecosistemas.