El Sida va en aumento en Arriaga

El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida) en la ciudad de Arriaga va en aumento, debido a que no existen controles médicos. El contagio ocurre principalmente en las cantinas, donde hay sexoservidoras; esto ha ocasionado que una gran cantidad de jóvenes estén infectados, afirmaron familias de la cabecera municipal en voz de Leonor Soto Toledo y Maricarmen Hernández Rincón.

Señalaron que en Arriaga las autoridades de salud han perdido seriedad al incremento del Sida, por tal motivo las sexoservidoras que vienen en diversas partes del estado de Chiapas y de países como Honduras, Guatemala, El Salvador, “ya nadie les hace análisis de sangre y solo les dan un recibo sin que hayan sido revisadas”, afirmaron.

Sin cuidado sexual

Señalaron que por tal motivo, mujeres que se dedican al oficio tienen el virus, afectando a los jóvenes con quienes tienen intimidad y reiteran que tampoco cuentan con los suficientes preservativos para la prevención de enfermedades.

Por todo ello, exigieron a las autoridades que se les practiquen exámenes como una medida de seguridad de salud a todas las mujeres que se dedican a las actividades sexuales y también para los clientes que solicitan el sexoservicio.