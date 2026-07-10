El transporte sustentable debe tomar en cuenta a la fauna

La construcción de nuevas vías causa impacto en el ambiente a distintas escalas, una de las cuales implica a la fauna, en donde se han registrado micro extinciones locales, así lo indicó el investigador Alberto González Gallina, quien agregó que el transporte sustentable debe buscar formas de compensar estas pérdidas.
Durante el simposio “Interacciones humano-fauna en el Antropoceno”, González Gallina indicó que ha habido avances sobre el tema, como la modificación al artículo 22 bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
La misma establece la obligación de diseñar, construir y modernizar carreteras incorporando pasos de fauna para asegurar la protección de los ecosistemas, esto aunado a un manual hecho para la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Análisis
El investigador dijo que están analizando si es necesario crear más normas sobre el tema, ya que estas podrían limitar la plasticidad necesaria de dichos pasos, que deben ser adaptados para cada ambiente donde se instale la vía.
También detalló que es necesario realizar monitoreos a largo plazo en estos pasos de fauna, indicando que durante el primer año se observan pocos movimientos porque los animales tardan en aprender y tienen su propia curva de aprendizaje.
Al respecto, recomendó monitoreos de mínimo cuatro o cinco años, basado en las experiencias que ya se han tenido en Canadá, donde los pasos de fauna tienen un seguimiento de hasta 30 años.