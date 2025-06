Elecciones de este domingo son trascendentales

Las elecciones del Poder Judicial que se realizarán este domingo serán trascendentales y marcarán una nueva ruta para el país y romperán con un período de 70 u 80 años, opinó el pastor evangélico Esdras Alonso González, apoderado legal de la iglesia Alas de Águila Ejército de Dios.

“Se están dando estos ajustes, por primera vez se va a votar por los ministros, magistrados y jueces. Es paradigmático, es un cambio radical de 180 grados en el país, pero también es muy saludable el ejercicio de dar oportunidades a otros liderazgos de la nación que puedan incursionar en esta labor administrativa”, agregó.

vSeñaló que no ve las elecciones de este domingo “como algo malo, sino como una oportunidad de que la población se exprese, porque cuando no tenemos derecho de expresarnos, cuando no nos hacen caso, nos quejamos y hablamos mal contra el Estado y cuando se le abre la puerta para participar, la gente busca otro tipo de argumentos. Qué bueno que la sociedad decida, salga y vote”, expresó.

En entrevista insistió en que la elección “es un ejercicio democrático que no ha sido producto de algún regalo en especial, sino de todo un proceso de luchas sociales, de reivindicar un derecho de que la propia ciudadanía nombre a sus autoridades”.

Abundó: “Creo que no hay más que decir; qué bueno, ojalá todos podamos hacer un ejercicio, así que, los que son servidores públicos entiendan que ya este país está ganando un camino diferente y están obligados a dar resultados; mientras algo no da resultados siempre será cuestionado. Entonces, creo que la participación social es muy importante”, expresó.

Alonso González sostuvo que “la participación de las personas es un derecho, ahora se están dando estos ajustes y por primera vez se va a votar” por los integrantes del Poder Judicial federal.

Agregó: “Entiendo que están divididas las opiniones, pero en lo personal, considero que es saludable hacer un ejercicio de esta naturaleza. Tal vez habrá razones de algunos grupos que digan que no porque no están acostumbrados a este tipo de decisiones. Para bien del país, es bueno que se democratice, es bueno que se opte por otras vías y otros procedimientos”.

Afirmó que en el tema de justicia “el país tiene rezagos. Entonces, yo considero que este llamado a votar es trascendental y tendrá que marcar una ruta nueva” en México, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a acudir a las urnas a depositar su sufragio.

Sostuvo que “el jaloneo que se está dando en los medios de comunicación y entre sectores, es precisamente porque temen que en un momento dado ahora se pueda romper una etapa de 80 años de rezagos que se han tenido desde tiempo atrás, pues siempre una pequeña oligarquía ha controlado el poder en el país; es una situación claramente marcada en la sociedad mexicana, son los grupos selectos que han tenido el control político y el económico del país”.