Eligen a nuevos dirigentes magisteriales en San Cristóbal

La Coordinadora Regional de los Altos de Chiapas, perteneciente a la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)–Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), con sede en San Cristóbal de Las Casas, eligió a sus nuevos dirigentes para un periodo de dos años.

Como coordinador fue designado Humberto Hernández Aguilar, en sustitución de Juan Pérez López, mientras que Sergio Gómez Martínez fungirá como suplente.

En la estructura también fueron electos Juan Gabriel Gómez Gómez como secretario de Organización; Lesvia de Jesús Sántiz Sánchez como secretaria de Finanzas, y Amalia Guadalupe Jiménez Méndez como secretaria de Previsión y Asistencia Social.

La elección se realizó durante una asamblea masiva llevada a cabo la mañana de este viernes en el estadio municipal de futbol Hugo Isaac Robles Guillén, con la participación de alrededor de mil maestros del Nivel de Educación Indígena (NEI).

“Lo que hicimos fue un primer ejercicio democrático al nombrar a la nueva estructura de la Coordinadora Regional; procuramos que fueran las bases, mediante el voto masivo, las que eligieran a la nueva dirigencia”, afirmó Sergio Gómez.

Agregó que “hay muchos trabajos, ya que se acerca el paro indefinido de labores y tenemos que organizarnos como base magisterial y participar en toda la ruta que trace la CNTE. Daremos nuestros mejores esfuerzos para volver a construir ese gran movimiento y que vuelva a florecer en Chiapas, que ha sido su cuna”.

Postura

Por su parte, Humberto Hernández manifestó que “esperamos organizarnos a partir de estas fechas y empezar a trabajar por el bien del magisterio, así como buscar siempre la unidad para mantenernos en pie de lucha”.

Además de la elección de la estructura regional, los maestros abordaron el tema de los juegos magisteriales que se realizarán el 13 y 14 de mayo, en el marco de la conmemoración del Día del Maestro, que se celebra el 15 de mayo.