Embovedados colapsados serán atendidos

Al Oriente de la capital del estado se han encontrado diversos embovedados que necesitan atención preventiva y de restauración urgente ante la próxima llegada de lluvias.

En estos espacios se han hallado desplomes de los muros de soporte, por lo que iniciaron las labores de trabajo.

La intervención del embovedado en la zona Oriente de la ciudad será realizada por personal de la Secretaría de Protección Civil (PC) municipal, encabezada por Eder Mancilla, y de Obras Públicas, dirigida por Julio Farrera.

Supervisión permanente

La atención a este punto se derivó de los recorridos y supervisiones permanentes que se realizan en embovedados y colectores, con el objetivo de reducir riesgos durante la temporada de lluvias y fortalecer la seguridad de las familias tuxtlecas.

Es pertinente mencionar que estos trabajos de monitoreo se realizan por diversos puntos de la ciudad, por lo que no se descartan nuevas intervenciones.