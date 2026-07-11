Emiten medidas contra promoción anticipada

Ante la aparición de promoción y publicidad atribuida a actores políticos y servidores públicos fuera de los tiempos establecidos por la ley electoral, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas informó que ha comenzado a actuar con una serie de medidas cautelares que buscan respetar los periodos de elección.

La consejera presidenta del organismo electoral, Marina Martha López Santiago, informó que recientemente fueron emitidas medidas cautelares en contra de tres funcionarios, derivadas de procedimientos ordinarios sancionadores iniciados tras la detección de posibles actos de promoción anticipada.

Acciones

Explicó que una de las principales acciones del instituto en esta etapa consiste en ordenar el retiro inmediato de la publicidad observada mientras continúan las investigaciones correspondientes.

Precisó que el incumplimiento de estas medidas cautelares puede derivar en sanciones adicionales; sin embargo, aclaró que dichas determinaciones aún no constituyen resoluciones definitivas y pueden ser impugnadas ante el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas mediante un recurso de apelación.

Proceso

Será el órgano jurisdiccional el encargado de determinar si las medidas dictadas por el instituto fueron oportunas y necesarias, en caso de que los involucrados decidan controvertirlas.

Recordó que actualmente Chiapas no se encuentra en proceso electoral, por lo que las denuncias se tramitan mediante procedimientos ordinarios sancionadores, los cuales requieren mayores tiempos de investigación y resolución.

En contraste, explicó que una vez iniciado formalmente el proceso electoral, previsto para la segunda semana de enero de 2027, los asuntos relacionados con posibles infracciones serán atendidos mediante procedimientos especiales, que permiten emitir medidas cautelares y resoluciones con mayor rapidez.

Finalmente, indicó que el instituto continuará realizando investigaciones preliminares y atendiendo las quejas que se presenten.

Financiamiento de 1.5 mdp

Los tres partidos políticos locales de reciente creación en Chiapas, contarán (de manera individual) con un millón 503 mil 290 pesos de financiamiento público para sus actividades ordinarias, todo esto como parte de la redistribución que se hizo del recurso, informó el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).

Fue el Consejo General del Instituto el que realizó la aprobación de la redistribución que estará vigente de julio a diciembre de este año, que incluye a 10 partidos de orden nacional y local.

Los partidos políticos locales de reciente aprobación son: Movimiento de Esperanza de Chiapas, Conciencia Humana y Fuerza Chiapaneca.

Gloria Esther Mendoza Ledesma, presidenta de la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas en el IEPC, detalló que la cantidad a redistribuir asciende a 75 millones 164 mil 532 pesos.

Montos

Con lo antes señalado, ahora los montos quedarán de la siguiente manera: el PAN tendrá cinco millones 116 mil 480 pesos, mientras que para el Partido Revolucionario Institucional son siete millones 545 mil 311 pesos.

En el caso del Verde Ecologista de México, la cantidad asciende a 12 millones 493 mil 816 pesos, para el Partido del Trabajo son ocho millones 219 mil 915 pesos y para Movimiento Ciudadano serán cinco millones 612 mil 390 pesos.

Para Morena la cantidad es de 22 millones 207 mil 913 pesos; también aparece Partido Redes Sociales Progresistas Chiapas con nueve millones 458 mil 832 pesos.

La consejera presidenta del IEPC, Marina Martha López Santiago, además de las consejeras electorales integrantes de la citada comisión, Helena Margarita Jiménez Martínez y Teresa de Jesús Alfonso Medina, aclararon que no es un aumento del financiamiento, más bien, una redistribución en la bolsa original programada para este año.