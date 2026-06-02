En Chiapas, acciones firmes dan resultados

Al realizar su transmisión en vivo desde Chiapa de Corzo, el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, dio cuenta de la aprehensión de tres presuntos implicados en el delito de robo con violencia a una casa habitación, ubicada en el fraccionamiento Campestre El Arenal, ocurrido el pasado 2 de mayo de 2026.

Mencionó que, como resultado de los actos de investigación, se tienen identificadas a cuatro personas, logrando la aprehensión de Román “N”, Guillermo “N” y María “N”, los dos últimos de nacionalidad colombiana, en colaboración con la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

Cero impunidad

“Serán trasladados para que enfrenten la justicia, porque en Chiapas el que la hace la paga, no vamos a dejar ningún delito impune”, aseguró.

Respecto al fallecimiento de una persona del sexo masculino ocurrido este domingo en la colonia Xamaipac, el fiscal apuntó que las primeras investigaciones periciales arrojaron que la muerte fue por hemorragia aguda secundaria por arma de fuego, y de acuerdo a las pruebas de rodizonato, se determinó que la víctima fue quien se provocó la lesión.

En torno a la disputa en la que se encontraba el hoy occiso por la patria potestad de un niño, Llaven Abarca aclaró que la Fiscalía General del Estado no tiene nada que ver con el tema, ya que su labor es investigar delitos, en tanto que de la patria potestad o custodia de menores de edad, se encargan las procuradurías de la Defensa de las niñas y niños de los DIF municipales o DIF Estatal, así como los juzgados familiares del Poder Judicial.

Casos

Como parte de una nueva dinámica mediante la cual estará dando a conocer sentencias condenatorias obtenidas, informó sobre una sentencia de 60 años de prisión dictada en contra de Rodolfo “N”, responsable de pederastia por hechos ocurridos en septiembre de 2022 en el municipio de Comitán, y subrayó que esta condena representa una acción firme en el combate a los delitos sexuales cometidos en agravio de niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, mencionó una sentencia de 50 años de prisión en contra de Mario “N” por el delito de secuestro cometido en Yajalón, en 2017; otra de 36 años de prisión por tentativa de feminicidio en contra de Exi de Jesús “N”, por hechos ocurridos en Mapastepec en julio de 2025. Además, una de 20 años de prisión por homicidio calificado, en contra de Octaviano “N”, por acontecimientos registrados en Escuintla, en agosto de 2025.

Trabajo permanente

Destacó que estos resultados son producto del trabajo permanente que realiza la Fiscalía para integrar carpetas de investigación, sustentadas en datos de prueba suficientes que permitan acreditar la responsabilidad de las personas imputadas.

Sobre la incidencia delictiva en la semana del 25 al 31 de mayo en Tuxtla Gutiérrez, Jorge Llaven precisó que en delitos diversos hubo 20 denuncias, representando un descenso del 55 % con relación a la semana antepasada; mientras que en delitos de alto impacto se registró una carpeta de investigación que fue por robo a negocio, es decir, 67 % menos.

Al referirse a la incidencia de Chiapa de Corzo, dijo que en comparación entre los periodos de enero-mayo del 2025 y enero-mayo del 2026, hay 26 % menos en incidencia delictiva, y que, lamentablemente, el delito de pederastia es uno de los que más hay denuncias en este municipio.